26 ноября, 08:16

Мошенники начали массово заставлять жертв самим звонить им

Мошенники начали использовать новую схему, вынуждая жертв самостоятельно звонить им. Об этом сообщает газета "Известия".

Утверждается, что данная схема, ставшая популярной в последние месяцы, направлена на обход блокировки звонков в мессенджерах. Ущерб от таких действий за третий квартал 2025 года возрос почти на треть и превысил 65 миллиардов рублей.

Злоумышленники маскируются под службы доставки, управляющие компании или банки и рассылают письма и СМС с просьбой перезвонить. Среди наиболее часто используемых тем выделяются связанные с заменой домофонов, проверкой счетчиков или проблемами с авторизацией. Поверив в бытовые поводы, жертвы сами инициируют звонок.

Как отмечают эксперты, увеличение числа подобных случаев связано с ограничением звонков в мессенджерах и требованиями к маркировке вызовов. Средний ущерб от одного такого преступления составляет 15–20 тысяч рублей, но в некоторых случаях доходит до сотен тысяч.

Для защиты от подобных мошеннических схем специалисты рекомендуют критически относиться к звонкам и сообщениям, использовать двухфакторную аутентификацию и перезванивать только на официальные номера организаций. Также не следует сообщать свои банковские данные или коды из СМС неизвестным лицам.

Ранее аферисты начали применять фальшивые объявления для кражи аккаунтов в мессенджерах. Они создают фейковые сайты, которые внешне напоминают официальный сайт Telegram.

На таких порталах злоумышленники требуют подтверждения номера телефона якобы для предотвращения доступа посторонних лиц к чату, однако при введении кода мошенники получат доступ к аккаунту.

"Новости дня": москвичей предупредили о популярных способах обмана при "черной пятнице"

