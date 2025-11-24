В РФ мошенники начали создавать чаты по поиску пропавших на СВО

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Мошенники продумали новую схему для обмана россиян с использованием чатов по поиску пропавших в зоне СВО. Об этом предупредили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБКТ) МВД РФ.

Соответствующие чаты и группы злоумышленники создают в мессенджерах и социальных сетях. С их помощью аферисты распространяют среди близких участников спецоперации вредоносное программное обеспечение (ПО), благодаря которому воруют денежные средства и личные данные.

В связи с этим ведомство призвало граждан не передавать личную информацию через ненадежные каналы, а за достоверной информацией обращаться только в официальные инстанции.

Ранее аферисты начали применять фальшивые объявления для кражи аккаунтов в мессенджерах. Они создают фейковые сайты, которые внешне напоминают официальный сайт Telegram. На таких порталах злоумышленники требуют подтверждения номера телефона якобы для предотвращения доступа посторонних лиц к чату, однако при введении кода мошенники получат доступ к аккаунту.

Другая схема предполагает представление сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС). Мошенники звонят своим жертвам и действуют по нескольким сценариям. Например, они звонят "из налоговой", сообщая о незаполненной декларации и требуя назвать код из СМС для "подтверждения".