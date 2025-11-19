Адвокат Зернов: дело Ларисы Долиной о продаже квартиры не является прецедентным

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Дело певицы Ларисы Долиной о признании сделки о продаже квартиры недействительной не может быть определяющим для формирования судебной практики по подобным делам, заявил РИА Новости адвокат Олег Зернов.

Специалист объяснил, что РФ относится к странам романо-германской правовой семьи, в которой судебный прецедент не имеет значения для рассмотрения похожих дел.

"Кроме того, на практике суды не всегда удовлетворяют иски о признании сделок, совершенных под влиянием мошенников, недействительными. В "зону риска", как правило, попадают сделки с заниженной ценой", – подчеркнул адвокат.

Помимо этого, каждое дело требует индивидуального подхода. В России гражданский процесс является "состязательным", то есть решение по конкретному делу зависит от того, какие доказательства с обеих сторон будут предоставлены суду.

Все необходимые инструменты, которые можно применить для восстановления полной картины случившегося и вынесения справедливого решения, есть "на руках" у российских судов.

Зернов напомнил, что "хитрить" по таким делам не стоит, поскольку некоторые действия могут расценить как уголовное преступление по статье "Фальсификация доказательств". Она предусматривает наказание в том числе за фальсификацию по гражданскому делу.

Долина стала жертвой мошенников в августе прошлого года. Злоумышленники ввели ее в заблуждение о якобы угрозе недвижимости и заставили продать квартиру, после чего перевести вырученные средства и другие деньги на "безопасный счет".

Артистка оспорила сделку в судебном порядке, и недвижимость была ей возвращена.

В июле 2025 года по завершенному уголовному делу к ответственности привлечены Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Надежда Цырульникова. Установленный ущерб превысил 317,6 миллиона рублей.

В рамках дела также сообщается о смерти одного из дропперов, обналичившего 15 миллионов рублей, в связи с чем производство по гражданскому иску в его отношении прекращено.

В ноябре этого года было возбуждено еще одно уголовное дело – по факту угрозы убийством Долиной. Ее адвокат Ксения Апарина заявляла, что из-за аферы неизвестные угрожали убийством артистке.

В среду, 19 ноября, Долина прибыла в Балашихинский суд Подмосковья для дачи показаний по уголовному делу о мошенничестве. Ее допрос, как и все судебные заседания по данному делу, будет проходить в закрытом режиме.

