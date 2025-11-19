Лариса Долина прибыла в суд для дачи показаний по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "112"

Народная артистка России Лариса Долина прибыла в Балашихинский суд Подмосковья для дачи показаний по уголовному делу о мошенничестве, передает ТАСС.

В публикации уточняется, что артистку привезли к запасному входу здания суда на черном микроавтобусе. На вопрос журналистов о самочувствии Долина кратко ответила: "Превосходно".

Допрос Долиной, как и все судебные заседания по этому делу, будет проходить в закрытом режиме.

В августе прошлого года Долина стала жертвой мошенников. Злоумышленники, введя ее в заблуждение о мнимой угрозе ее недвижимости, заставили ее продать квартиру и перевести вырученные средства, а также другие деньги, на подконтрольный им "безопасный счет".

Впоследствии артистка оспорила сделку в судебном порядке, и недвижимость была ей возвращена.

По завершенному в июле текущего года уголовному делу к ответственности привлечены Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Надежда Цырульникова. Установленный ущерб превысил 317,6 миллиона рублей.

Также в рамках дела сообщается о смерти одного из дропперов, обналичившего 15 миллионов рублей, в связи с чем производство по гражданскому иску в его отношении прекращено.

В ноябре этого года было возбуждено еще одно уголовное дело – по факту угрозы убийством Долиной. Ее адвокат Ксения Апарина заявляла, что из-за аферы неизвестные угрожали убийством артистке.