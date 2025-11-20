Подозреваемым в мошенничестве при замене счетчиков в Москве предъявлены обвинения

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пяти злоумышленникам предъявлены обвинения в мошенничестве при замене счетчиков в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, аферисты, представляясь работниками коммерческих фирм, проникали в квартиры граждан и якобы проводили диагностику счетчиков. После этого они убеждали людей в "неисправности" приборов учета холодной и горячей воды, а следом предлагали оформить договор на их замену.

В результате мошенники похищали деньги граждан, а счетчики не меняли. При этом в актах о выполнении работ злоумышленники указывали фиктивные данные о проведении поверки. За свои услуги аферисты получали от 5 до 50 тысяч рублей. В настоящее время выясняется, сколько людей пострадали от этой преступной схемы.

Один из пострадавших рассказал, что заплатил злоумышленникам 13 тысяч рублей. В результате из-за недостоверно составленных актов мужчина обратил внимание на необоснованные начисления за потребление воды.

У задержанных изъяли метрологическое оборудование, 29 счетчиков, а также типовые договоры на оказание услуг. Один из аферистов арестован, а остальные находятся под домашним арестом.

"Пресненская межрайонная прокуратура контролирует привлечение к ответственности фигурантов уголовного дела о мошенничестве", – сказано в сообщении.

Ранее столичные правоохранители задержали 12 жителей из разных регионов России, которые подозреваются в хищениях средств у москвичей под видом замены счетчиков. По данным правоохранителей, злоумышленники открыли компанию, которая в точности дублировала официального поставщика электроэнергии в Подмосковье.

Злоумышленники убеждали москвичей, что им нужно срочно заменить счетчики. Затем они, представляясь сотрудниками энергокомпании, приходили и меняли работающие приборы на дешевые аналоги. При этом свои услуги они просили оплатить по завышенным тарифам. В результате ущерб от их действий составил миллионы рублей. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц.

