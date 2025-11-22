Здание Центрального телеграфа загорелось на Тверской улице в Москве. Пожар вспыхнул на девятом этаже памятника архитектуры, где уже несколько лет продолжается реставрация.

Загорелись строительные материалы в одном из помещений, и по словам очевидцев, верхние этажи были окутаны густым черным дымом. На месте оперативно сработали пожарные, огонь полностью ликвидирован.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.