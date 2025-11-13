Власти Карелии окажут помощь семьям погибшего экипажа Су-30

Фото: телеграм-канал "Парфенчиков|Карелия"

Власти Карелии окажут необходимую помощь родственникам военных, которые погибли при крушении самолета Су-30 в республике. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков в своем телеграм-канале.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

О крушении российского двухместного многоцелевого истребителя Су-30 в Карелии стало известно вечером 13 ноября. Воздушное судно выполняло плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. К месту происшествия были направлены экстренные службы.

Парфенчиков указывал, что в результате случившегося никто из местных жителей не пострадал. Самолет рухнул в лесу, вне населенных пунктов.

