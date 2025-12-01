Российские операторы заблокировали около 3,5 млрд спам-вызовов с начала года

С начала года один из операторов связи заблокировал около 3,5 миллиарда нежелательных вызовов. Несмотря на такие масштабы работы систем защиты, проблема спам-звонков для россиян сохраняется.

В этом году борьбу со спамерами усилил новый закон. Теперь звонки от компаний и предпринимателей должны иметь обязательную маркировку, а массовые обзвоны допустимы только при наличии предварительного согласия абонента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.