В России мошенники научились обходить блокировку звонков в мессенджерах

В России мошенники придумали новый способ обхода блокировки звонков в мессенджерах, вынуждая потенциальных жертв самостоятельно перезванивать злоумышленникам. Наиболее распространены схемы с ложными предупреждениями о замене домофонов, счетчиков и проблемах с авторизацией.

Как отмечают эксперты, методы обмана постоянно совершенствуются, а финансовый ущерб от них продолжает расти. Только за три месяца, с июля по сентябрь, потери граждан составили более 65 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.