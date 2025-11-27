Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 07:15

Безопасность

В России мошенники научились обходить блокировку звонков в мессенджерах

В России мошенники научились обходить блокировку звонков в мессенджерах

Новости регионов: северное сияние заметили над Новый Уренгоем

Мошенники активизировались в период подготовки к новогодним корпоративам

Проект о борьбе с "бабушкиными схемами" при продаже квартир внесли в Госдуму

В России предложили ввести период охлаждения при продаже квартир

В России мошенники начали создавать фейковые онлайн-магазины по продаже красной икры

"Московский патруль": жителей столицы предупредили о мошенничестве с ремонтом техники

"Новости дня": москвичей предупредили о популярных способах обмана при "черной пятнице"

"Деньги 24": в ГД предложили ввести период охлаждения для продажи квартир

"Деньги 24": в ГД внесли проект против "бабушкиных схем" с недвижимостью

В России мошенники придумали новый способ обхода блокировки звонков в мессенджерах, вынуждая потенциальных жертв самостоятельно перезванивать злоумышленникам. Наиболее распространены схемы с ложными предупреждениями о замене домофонов, счетчиков и проблемах с авторизацией.

Как отмечают эксперты, методы обмана постоянно совершенствуются, а финансовый ущерб от них продолжает расти. Только за три месяца, с июля по сентябрь, потери граждан составили более 65 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика