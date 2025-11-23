23 ноября, 09:15Безопасность
В России может появиться единый реестр официальных ссылок на интернет-магазины
В России может появиться единый реестр официальных ссылок на интернет-магазины. Его создадут для борьбы с фейковыми сайтами. Правительство планирует проработать этот вопрос уже в 2026 году.
Новая мера нужна, чтобы своевременно выявлять фишинговые платформы и ограничивать к ним доступ. Перейдя по ложной ссылке, риск попасть в руки киберпреступников и лишиться денег на банковских счетах составляет 100%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.