МВД опровергло информацию о взрывчатке в пачке купюр в Солнечногорске

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Информация об обнаружении в Солнечногорске взрывчатки в пачке купюр не соответствует действительности, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

В Сети ранее распространилась информация о том, что в подмосковном Солнечногорске рядом с пачкой пятитысячных купюр на улице якобы находилось взрывное устройство.

"Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции установлено, что купюры являются сувенирными. Опасных предметов рядом с ними не обнаружено", – заверила Волк.

Она призвала представителей СМИ и блогерской сферы проверять публикуемую информацию и не допускать распространения недостоверных сведений, вводящих граждан в заблуждение.

Ранее мальчик в Красногорске пострадал от взрыва после того, как поднял денежные купюры с земли рядом с детской площадкой. После случившегося было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что причиной взрыва стало взрывное устройство, мощность которого составляла около 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Ребенка оперировали 6,5 часа. По словам директора ДНКЦ имени Рошаля Татьяны Шаповаленко, состояние мальчика стабилизировалось.