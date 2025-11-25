Форма поиска по сайту

25 ноября, 02:10

Безопасность

"Новости дня": москвичей предупредили о популярных способах обмана при "черной пятнице"

"Деньги 24": в ГД предложили ввести период охлаждения для продажи квартир

"Деньги 24": в ГД внесли проект против "бабушкиных схем" с недвижимостью

В России мошенники стали представляться сотрудниками налоговой службы

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с криптовалютами

Эксперты рассказали, что делает пароли уязвимыми

Мошенники стали обманывать москвичей под предлогом собственного разоблачения

В России может появиться единый реестр официальных ссылок на интернет-магазины

Аферисты разыгрывают для москвичей спектакли с собственным разоблачением

Число ДТП с участием детей снизилось на 18% в Москве

Продавцы используют различные схемы обмана во время распродаж в "черную пятницу". Самый распространенный способ – завышение цен перед акцией, чтобы последующая скидка казалась больше.

Специальные сервисы и некоторые маркетплейсы помогают отслеживать такие манипуляции. Также мошенники рассылают фиктивные купоны на скидку, чтобы получить доступ к данным телефона.

Подробнее – в программе "Новости дня".

