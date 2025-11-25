"Новости дня": москвичей предупредили о популярных способах обмана при "черной пятнице"

Продавцы используют различные схемы обмана во время распродаж в "черную пятницу". Самый распространенный способ – завышение цен перед акцией, чтобы последующая скидка казалась больше.

Специальные сервисы и некоторые маркетплейсы помогают отслеживать такие манипуляции. Также мошенники рассылают фиктивные купоны на скидку, чтобы получить доступ к данным телефона.

Подробнее – в программе "Новости дня".