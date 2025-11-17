Проект "Перезвони сам" даст рекомендации для столкнувшихся с мошенниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Департамент информационных технологий Москвы представил обновленную версию портала проекта "Перезвони сам". Одним из главных новшеств стал раздел "Что делать, если обманули мошенники?", выполненный в виде конструктора ситуаций. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новый инструмент дает возможность пользователям моделировать различные сценарии и получать индивидуальные советы. Например, система подскажет, как действовать, если ваши страницы в социальных сетях были взломаны или вы перевели деньги злоумышленникам. Также у посетителей сайта появилась функция делиться конкретными инструкциями и разделами с друзьями, родственниками или коллегами. Это поможет быстро предупредить их о новых схемах обмана и оказать помощь тем, кто уже столкнулся с действиями мошенников.

В новом разделе "Что делать, если обманули мошенники?" можно выбрать подходящие обстоятельства: например, звонок от человека, который представился сотрудником банка, получение незнакомого файла, просьба о переводе от знакомого, передача денег курьеру или оформление кредита без вашего ведома. Основываясь на выборе, конструктор предложит правильный порядок действий, подскажет, как обезопасить себя и уменьшить последствия. Если же нужной инструкции не нашлось, пользователь может детально описать свою ситуацию и отправить сообщение разработчикам.

Специалисты проекта оперативно изучат новый случай и добавят его в конструктор, чтобы в будущем эта полезная информация была доступна для всех.

На портале легко найти ответы на самые важные вопросы: куда обращаться, если вы стали жертвой обмана, что обычно говорят мошенники и как от них защититься. Доступны обучающие материалы, реальные истории, тесты для самопроверки и игра "Безопасный клик". Пользователи могут ознакомиться с расписанием предстоящих вебинаров и посмотреть записи прошедших встреч, на которых эксперты объясняют, как безопасно совершать покупки в интернете, распознавать мошенничество в инвестициях, опознавать фишинговые сайты и защищаться от многих других угроз.

Кроме того, на сайте размещена обширная база материалов по кибербезопасности: руководство по защите мобильных устройств, советы по сохранению персональных данных, рекомендации для безопасных онлайн-покупок, инструкции по установке самозапрета на оформление кредитов и многое другое.

Основу проекта "Перезвони сам" составляют простые и понятные советы от экспертов, актуальные истории и удобный формат подачи информации. На мероприятиях специалисты разбирают реальные случаи из жизни пострадавших, обращают внимание на методы, которые используют мошенники, а также рассказывают, как правильно действовать в подобной ситуации. Для удобства пользователей запись прошедшей лекции можно посмотреть не только на сайте, но и в социальной сети "ВКонтакте", а также на платформе Rutube.

Помимо этого, на портале теперь регулярно публикуются новости из мира кибербезопасности. Благодаря этому пользователи могут оперативно узнавать о новых схемах мошенников и получать полезные рекомендации, которые помогают обезопасить себя и своих близких.

Для проверки сообщений на предмет признаков обмана на сайте доступен полезный и бесплатный онлайн-инструмент "Стоп-фейк". Этот сервис создан с применением технологий искусственного интеллекта, включая большую языковую модель, а также средства оптического распознавания текста и анализа речи. Он проверяет информацию разных типов: текстовые и голосовые сообщения, скриншоты переписок, а также умеет находить признаки синтезированной речи (дипфейка) в аудиозаписях. По результатам проверки бот сообщает, насколько высок риск мошенничества, и указывает, на какие тревожные сигналы стоит обратить внимание.

Информационный онлайн-проект "Перезвони сам" был создан в декабре 2022 года правительством Москвы вместе с главным управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по Москве. Его задача – помогать жителям столицы защищать себя и своих близких от телефонного и интернет-мошенничества. На сайте проекта можно найти информацию о ближайших очных и онлайн-мероприятиях, а также ознакомиться с памятками и рекомендациями экспертов, посмотреть записи прошедших вебинаров.

Среди других материалов портала – подборка типичных фраз, которые используют мошенники, интерактивный тест на знание правил кибербезопасности и обучающая игра "Безопасный клик". Также на главной странице размещены номера телефонов, по которым можно позвонить в случае столкновения с мошенничеством.

Кроме того, на сайте есть раздел с реальными историями людей, ставших жертвами обмана. Эти рассказы оформлены в виде диалогов с мошенниками. Такой формат позволяет на наглядных примерах изучить характерные приемы, которые применяют преступники.

Пользователи также могут поделиться и своими собственными историями – этот опыт поможет другим людям не попасть в ловушку.

Ранее эксперты проекта "Перезвони сам" сообщили, что для защиты от кибербуллинга стоит интересоваться жизнью детей, вести с ними доверительные беседы и объяснять правила поведения в Сети. Специалисты напомнили, что агрессоры высмеивают мнение и слова другого человека, провоцируют его, присылают угрозы.

Обидчики также могут сговориться, исключить жертву из общего чата и даже взломать аккаунт для публикации заведомо ложной информации.