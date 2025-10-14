Сервису "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru исполнилось четыре года

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Сервису "Вывоз ненужных вещей" исполнилось четыре года. За это время москвичи сдали более 3 тысяч тонн предметов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Работу сервиса курируют столичные департаменты информационных технологий, жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ "Новые технологии управления". Всего было подано почти 130 тысяч заявок. Вывезенные вещи были направлены в специализированные пункты по переработке и безопасной утилизации.

При этом сервис продолжает развиваться. Например, с декабря 2024 года появилась возможность сдавать одежду, обувь, книги и другие печатные издания. После тщательной сортировки и дезинфекции эти предметы оказываются на социальных площадках.

В конце прошлого года перечень доступных для вывоза предметов снова расширили.

В столичном департаменте информационных технологий подчеркнули, что сервис доступен для жителей всех округов Москвы. Оставить заявку может любой совершеннолетний пользователь, зарегистрированный на mos.ru и имеющий учетную запись.

Для этого нужно выбрать в каталоге необходимые для вывоза предметы, указать их количество, адрес и желаемые дату и время визита специалиста. Для подтверждения заявки перезвонит оператор. В согласованный день специалисты вынесут вещи и самостоятельно погрузят в машину для дальнейшей транспортировки.

Разобрать встроенную крупногабаритную технику и установить заглушку на водоснабжение необходимо до приезда специалистов. Газовые плиты и приборы должны отключать только сертифицированные службы.

Вместе с тем услугой по вывозу крупногабаритной бытовой техники могут воспользоваться участники городской программы лояльности "Миллион призов". За счет городских баллов они могут получить промокод номиналом 1,5 тысячи, что равняется стоимости вывоза одной единицы техники. Для вывоза двух вещей потребуется еще один промокод.