Интернет-магазины в России начали чаще злоупотреблять скрытыми сборами. Они просят дополнительно платить за доставку и другие сервисные платежи, а покупатель узнает об этом только на этапе оплаты.

С такими скрытыми сборами онлайн-магазинов борются законодатели многих стран, но в российском правовом поле такие запреты пока не прописаны. Правозащитники посоветовали при оформлении заказа внимательнее изучать условия договора.

