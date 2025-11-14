Форма поиска по сайту

14 ноября, 07:30

Общество

Интернет-магазины в России начали чаще злоупотреблять скрытыми сборами

Интернет-магазины в России начали чаще злоупотреблять скрытыми сборами

Интернет-магазины в России начали чаще злоупотреблять скрытыми сборами. Они просят дополнительно платить за доставку и другие сервисные платежи, а покупатель узнает об этом только на этапе оплаты.

С такими скрытыми сборами онлайн-магазинов борются законодатели многих стран, но в российском правовом поле такие запреты пока не прописаны. Правозащитники посоветовали при оформлении заказа внимательнее изучать условия договора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

