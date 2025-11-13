Форма поиска по сайту

13 ноября, 22:15

Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице на три дня

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице на три дня

В Москве ухудшается погода: усиливается ветер, из-за чего объявлен желтый уровень погодной опасности на три дня. По прогнозам синоптиков, к выходным, 15 и 16 ноября, столицу ждет резкое похолодание, а дожди перейдут в первый снег.

В субботу ожидается "репетиция зимы" с мокрым снегом и снежным покровом до 3–4 сантиметров. В воскресенье температура опустится до 5 градусов ниже нуля в Москве и до минус 6 в Подмосковье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

