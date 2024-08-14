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14 августа, 19:00

Общество

"Интервью": Владимир Соловьев – о профессии журналиста

"Интервью": Владимир Соловьев – о профессии журналиста

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Каким должен быть современный журналист? Что отличает его от блогера? Нужно ли иметь профильное образование, чтобы стать хорошим журналистом? И как в профессиональном сообществе относятся к искусственному интеллекту? Какие особенности есть в работе военных корреспондентов на передовой? Как отличить ложную новость от правды?

На эти и другие вопросы ответил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в программе "Интервью".

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