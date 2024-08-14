"Интервью": Владимир Соловьев – о профессии журналиста

Каким должен быть современный журналист? Что отличает его от блогера? Нужно ли иметь профильное образование, чтобы стать хорошим журналистом? И как в профессиональном сообществе относятся к искусственному интеллекту? Какие особенности есть в работе военных корреспондентов на передовой? Как отличить ложную новость от правды?

На эти и другие вопросы ответил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в программе "Интервью".