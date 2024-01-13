Глава СЖР заявил, что в российской журналистике произошло разделение на два лагеря

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В отечественной журналистике из-за СВО произошло четкое разделение на журналистов, уехавших из России и работающих на врага, и на тех, кто остался и работает для страны и для победы. Такое заявление сделал глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

"Ну а последние два года, понятно, что основное, о чем у нас душа болит у всех – это специальная военная операция. <…> По сути, сейчас в нашей журналистике произошла четкая дифференциация, четкое разделение на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу", – приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что показательным периодом в современной истории российской журналистики стало время пандемии коронавируса. По словам Соловьева, в те времена эпидемиологическая обстановка испытывала корреспондентов и редакторов на прочность. Глава СЖР считает, что именно тогда многие журналисты для себя поняли, как решиться на героические вещи.

Ранее Владимир Путин заявил, что американские СМИ часто публикуют материалы, искажающие действительность. По мнению президента России, бывший глава Белого дома Дональд Трамп может дать хорошую характеристику уровню журналистики в США. Публикующиеся в США СМИ "не научат хорошему", подчеркнул Путин.

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