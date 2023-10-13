13 октября, 17:34Политика
Путин заявил о частом искажении действительности в публикациях американских СМИ
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Американские СМИ часто публикуют материалы, искажающие действительность. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать публикацию зарубежных СМИ, в которой говорилось о якобы запустении российской авиационной базы "Кант" на территории Киргизии.
"Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень часто искажают действительность – достаточно послушать только бывшего президента Соединенных Штатов", – сказал Путин.
Бывший американский лидер, по словам президента РФ, может дать хорошую характеристику уровню журналистики в США. Публикующиеся в стране СМИ "не научат хорошему", уверен Путин.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков исключил возможность интервью российского лидера зарубежным СМИ в ближайшее время. По его словам, сейчас иностранные издания нацелены на русофобский курс, что сделает невозможным объективное освещение позиции Путина.
Читайте также