В Кремле не увидели возможности интервью Путина западным СМИ

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В Кремле не исключили, что в будущем потребуется интервью Владимира Путина западным СМИ, однако сейчас оно нецелесообразно из-за царящей в тех странах русофобии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что власти США запретили ему взять интервью у Путина. По словам Пескова, Кремль ежедневно получает десятки запросов от международных СМИ, в том числе американских, с просьбой к российскому лидеру дать интервью.

"Мы считаем, что обязательно наступит момент, когда такое интервью потребуется. Но в настоящий момент, во-первых, когда так или иначе общественность одурманена русско-ненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего и так далее", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что Путин всегда предельно откровенен с зарубежными СМИ, дает развернутые ответы и поясняет позицию Москвы.

Ранее бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что правительство США сорвало его планы взять интервью у президента России Владимира Путина. Карлсон отметил, что уже десятилетия люди, управляющие США, предпринимают очень агрессивные попытки, чтобы контролировать то, что доступно в американских СМИ. В качестве примера он привел конфликт на Украине – "потенциально ядерный конфликт между сверхдержавами".

До этого Карлсон заявлял, что действия американских политиков могут привести к тому, что кризис отношений между Москвой и Вашингтоном перерастет в открытое столкновение двух государств. Он добавил, что власти США пытаются продавить среди своего населения идею конфликта с Россией, который может обернуться третьей мировой войной.

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