Новости регионов: сотни туристов задержались на островах Попова и Рейнеке из-за шторма

Во Владивостоке сотни туристов задержались на островах Попова и Рейнеке из-за шторма. Прогулочные суда не могут забрать отдыхающих в течение двух дней, так как рейсы отменены. Известно, что на островах 53 машины ожидают в очереди на выезд. Чтобы вывезти застрявших туристов, местные власти планируют запустить дополнительный рейс.

Гроза под Нижним Новгородом стала причиной крупного пожара. В Кстовском районе от удара молнии загорелся частный дом. Огонь успел уничтожить крышу и второй этаж. Сообщают, что в коттедже проживала семья – родители и четверо детей. В момент происшествия их не было дома.

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