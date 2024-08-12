Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

12 августа, 11:30

Новости

Новости регионов: сотни туристов задержались на островах Попова и Рейнеке из-за шторма

Новости регионов: сотни туристов задержались на островах Попова и Рейнеке из-за шторма

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Во Владивостоке сотни туристов задержались на островах Попова и Рейнеке из-за шторма. Прогулочные суда не могут забрать отдыхающих в течение двух дней, так как рейсы отменены. Известно, что на островах 53 машины ожидают в очереди на выезд. Чтобы вывезти застрявших туристов, местные власти планируют запустить дополнительный рейс.

Гроза под Нижним Новгородом стала причиной крупного пожара. В Кстовском районе от удара молнии загорелся частный дом. Огонь успел уничтожить крышу и второй этаж. Сообщают, что в коттедже проживала семья – родители и четверо детей. В момент происшествия их не было дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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