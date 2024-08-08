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Новости

08 августа, 07:30

Новости

Новости регионов: шторм и ливни с градом обрушились на Ростов-на-Дону

Новости регионов: шторм и ливни с градом обрушились на Ростов-на-Дону

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Шторм и ливни с градом обрушились на Ростов-на-Дону. Город затопило, уровень воды местами доходил до пояса. Один из городских автобусов не смог преодолеть водную преграду: пассажиров из него эвакуировали с помощью военного грузовика. Ущерб от непогоды подсчитывают и за городом. Фермеры говорят, что серьезно пострадали виноградники.

Также стало известно, что на федеральной трассе Р255 "Сибирь" в Красноярском крае легковая машина влетела в грузовик. Пять человек, которые находились в автомобиле, погибли, также пострадал водитель большегруза. По предварительной версии, виновником аварии стал водитель Toyota – он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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