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06 августа, 11:45

Происшествия

Новости регионов: несколько улиц Красноярска затопило после дождей

Новости регионов: несколько улиц Красноярска затопило после дождей

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В Красноярске после дождей затопило несколько улиц. Жители жалуются, что машинам приходится передвигаться прямо по воде. Кроме того, по словам горожан, на некоторых дорогах недавно уложили новый асфальт, а ливневки не предусмотрели.

Тем временем в Нижнем Тагиле после взрыва газа в жилом доме задержали мастера и двоих слесарей. Следствие планирует просить заключить их под стражу. Вдобавок к этому, скоро им предъявят обвинения. Ранее в городе обрушились два подъезда жилого дома. По данным МЧС, погибли 10 человек, еще 16 госпитализировали. Пострадали 25 квартир. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования или его неверное использование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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