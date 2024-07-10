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10 июля, 18:15

Происшествия

Новости регионов: в Омской области посетитель поджег кафе

Новости регионов: в Омской области посетитель поджег кафе

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В Омской области посетитель поджег кафе. Как рассказали в региональном главке МВД, 50-летний мужчина отдыхал с друзьями, когда сотрудники заведения сделали ему замечание, что курить на веранде нельзя. Завязалась словесная перепалка, а затем драка. В итоге гость вернулся ночью и устроил поджог. Ущерб, по предварительным оценкам, составил около 5 миллионов рублей.

Тем временем суд в Калининграде отправил под арест ректора университета имени Иммануила Канта Александра Федорова. Сейчас он находится в СИЗО и пробудет там до 8 сентября. Арестованного и его заместителя подозревают в растрате денег в особо крупном размере. По версии следствия, они присвоили себе больше 18 миллионов рублей, которые якобы доплачивали работникам за интенсивность труда.

В Сочи потушили пожар в здании Лазаревского районного суда. Огонь возник на крыше здания и успел охватить почти 700 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Из здания еще до приезда пожарных успели выйти 40 человек. Причиной возгорания, по данным экстренных служб, могла стать неисправность в системе кондиционирования.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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