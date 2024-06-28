Поджигателя общежития в столице приговорили к пожизненному сроку. Срок Юрий Хомченко будет отбывать в колонии особого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на 15 миллионов рублей.

В феврале 2023 года в результате пожара погибли семь человек, в том числе двое детей, еще семеро пострадали. По версии следствия, пьяный мужчина поссорился с соседями из-за шума. Он поджег вещи на пороге комнаты, заблокировав тем самым выход для соседей.

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