Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 14:15

Происшествия

Поджигателя общежития в столице приговорили к пожизненному сроку

Поджигателя общежития в столице приговорили к пожизненному сроку

Новости мира: землетрясение магнитудой 7 баллов произошло у берегов Перу

Роспотребнадзор попросил суд приостановить работу "Кухни на районе" на 90 суток

Новости мира: лесные пожары возникли в Израиле после ракетного обстрела

Перевезенный в Москву из Севастополя ребенок находится в тяжелом состоянии

Новости регионов: в Санкт-Петербурге мужчина без страховки забрался на дом купца Иоффе

Собственница сгоревшего здания во Фрязине задержана в Московской области

Суд арестовал загоравшего на детской площадке москвича на 15 суток

Задержана собственница сгоревшего во Фрязине здания

Новости регионов: прокуратура даст оценку пожарной безопасности на складе в Ярославле

Поджигателя общежития в столице приговорили к пожизненному сроку. Срок Юрий Хомченко будет отбывать в колонии особого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на 15 миллионов рублей.

В феврале 2023 года в результате пожара погибли семь человек, в том числе двое детей, еще семеро пострадали. По версии следствия, пьяный мужчина поссорился с соседями из-за шума. Он поджег вещи на пороге комнаты, заблокировав тем самым выход для соседей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиясудывидеоАлина Гилева
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика