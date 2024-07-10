Новости мира: Великобритания не будет отменять разрешение Киеву бить по целям в РФ

Новое британское правительство не будет отменять решение, которое позволяет ВСУ бить по целям в России. Об этом пишут СМИ. По словам премьера Кира Стармера, переданное Лондоном оружие должно быть использовано в соответствии с международным гуманитарным правом и в оборонительных целях. При этом он отметил, что Украина должна сама решать, как использовать его.

Тем временем сборная Испании обыграла Францию со счетом 2:1. Победа обеспечила испанцам пятый выход в финал чемпионатов Европы за историю турнира. В другом полуфинале 10 июля сыграют Англия и Нидерланды. Финальный матч состоится 14 июля в Берлине.

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