Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка "Центр" освободила населенный пункт Яснобродовка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.

Также военным удалось улучшить тактическое положение.

До этого российская армия освободила населенный пункт Чигари в ДНР. Подразделение группировки войск "Центр", которое находится на этом участке, нанесло поражение украинским подразделениям. Речь идет о 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, а также 59-й мотопехотной бригадах ВСУ.

Недавно российская армия освободила район Новый населенного пункта Часов Яр в ДНР. До этого ВС РФ заняли село Степовая Новоселовки в Харьковской области и населенный пункт Новопокровское в ДНР. Они также улучшили тактическое положение.

