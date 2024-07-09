Песков заявил, что Путин и Моди конструктивно обсудили тему Украины

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Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди конструктивно обсудили конфликт на Украине во время переговоров в узком круге. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что Моди не претендует на роль посредника в процессе урегулирования конфликта на Украине.

"Все обсуждают мир. Все являются сторонниками мира. И мы тоже являемся сторонниками мира с обеспеченной безопасностью для нас. И поэтому все обмениваются мнениями", – объяснил Песков.

Кроме того, как утверждает пресс-секретарь президента РФ, во время переговоров у Путина и Моди возникли новые идеи по Украине.

Моди прилетал в Москву 8 июля. Сперва он встретился с Владимиром Путиным за чаепитием в резиденции президента РФ, расположенной в Ново-Огареве.

Позже Путин в ходе неформального общения прокатил Моди на электрокаре. Лидер РФ управлял транспортом, а его гость сидел на пассажирском кресле. Во время поездки глава государства при помощи переводчика рассказал премьеру Индии об объектах на территории резиденции и показал приусадебный парк с деревьями, клумбами и альпийскими горками.

Во время переговоров Путин пригласил Моди на саммит БРИКС, который пройдет в Казани осенью этого года. Затем премьер-министр Индии завершил свой двухдневный визит в Россию и покинул Москву. Борт политика уже вылетел из столичного аэропорта Внуково.

