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09 июля, 18:43

Политика

Премьер Индии Моди покинул Москву после двухдневного визита в РФ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил свой двухдневный визит в Россию и покинул Москву, сообщает ТАСС.

Борт политика уже вылетел из столичного аэропорта Внуково.

Моди прибыл в Москву 8 июля. Затем он встретился с Владимиром Путиным в подмосковной резиденции российского президента в Ново-Огареве. После беседы стало известно, что Москва согласилась уволить всех граждан Индии, служащих в армии РФ, как того попросил премьер страны.

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