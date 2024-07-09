09 июля, 18:43Политика
Премьер Индии Моди покинул Москву после двухдневного визита в РФ
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил свой двухдневный визит в Россию и покинул Москву, сообщает ТАСС.
Борт политика уже вылетел из столичного аэропорта Внуково.
Моди прибыл в Москву 8 июля. Затем он встретился с Владимиром Путиным в подмосковной резиденции российского президента в Ново-Огареве. После беседы стало известно, что Москва согласилась уволить всех граждан Индии, служащих в армии РФ, как того попросил премьер страны.
Кортеж премьера Индии встречали индийской музыкой и танцами