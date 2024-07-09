Песков заявил, что Москва будет внимательно следить за саммитом НАТО в Вашингтоне

Фото: 123RF/martinbertrand

Власти России будут максимально внимательно наблюдать за саммитом НАТО в Вашингтоне 9–11 июля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Североатлантический альянс является объединением, рассматривающим Россию как "врага, противника". При этом Альянс неоднократно открыто декларировал цель, которая заключается в нанесении стратегического поражения российским силам на поле боя.

"И это Альянс, который непосредственно принимает участие в украинском конфликте на стороне Украины", – цитирует Пескова RT.

Он подчеркнул, что российская сторона будет следить не только за ходом переговоров и решениями, которые будут приняты в ходе саммита, но и за риторикой участников встречи.

По данным зарубежных СМИ, в проекте итогового документа саммита Альянса будет прописано возможное вступление Украины в состав НАТО. Этот процесс будет обозначен в как необратимый. Подобная формулировка должна стать "важным сигналом" не только для Киева, но и для Москвы, считают журналисты.

Кроме того, иностранные СМИ полагают, что Владимир Путин станет особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита. Так, все темы встречи, адресованные Украине и республиканцам в США, будут предназначены в том числе для президента России.