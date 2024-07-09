CNN: Членство Киева в НАТО в проекте коммюнике Альянса будет описываться как необратимое

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Возможное вступление Украины в НАТО будет описано в проекте итогового документа саммита Альянса, который пройдет на этой неделе в Вашингтоне как необратимый процесс. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

В итоговой версии коммюнике будет содержаться именно формулировка необратимости вступления Украины в НАТО, что должно стать "важным сигналом" для Украины и России. Телеканал подчеркивает, что Вашингтон настаивает на продолжении демократических реформ со стороны Киева.

По данным зарубежных СМИ, Владимир Путин станет особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Так, все темы, адресованные Украине и республиканцам в США, будут предназначены и для президента России.

Директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер ранее отмечал, что Украина не получит приглашения в НАТО в рамках саммита Альянса.