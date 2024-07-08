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Североатлантический альянс не позволит достичь мира на Украине, поскольку это попросту не соответствует его интересам. Таким мнением поделился ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Обозреватель подчеркнул, что именно поэтому НАТО все еще существует спустя 33 года после исчезновения СССР, который и был причиной создания Альянса.

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов ранее назвал политику НАТО в отношении Украины захватом территорий, входивших ранее в Россию и СССР.

Он также указал на то, что Запад не настроен на разрешение украинского конфликта, поскольку они считают территорию Украины зоной собственного геополитического и военного освоения, которая нужна им для нанесения РФ стратегического поражения.

МИД Китая, в свою очередь, призвал Североатлантический альянс задуматься о своей роли в коренных причинах украинского конфликта.