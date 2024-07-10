Зеленский заявил, что выделенных Киеву новых систем ПВО "не может быть достаточно"

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дополнительных систем ПВО, которые пообещали Киеву союзники, "не может быть достаточно". Об этом сообщает ТАСС.

"Новые системы Patriot помогут. Но их недостаточно. Их никогда не достаточно. Эти пять систем, конечно, сильно помогут", – сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что армия России быстро учится и осваивает новые технологии, а также использует новые дроны и ракеты. Глава Украины также признал, что истребители F-16 в том количестве, которое обещают передать союзники, не смогут изменить ситуацию в зоне конфликта. По словам украинского лидера, Киев надеется получить их летом, однако Украине нужно больше самолетов.

Президент Украины считает, что его стране необходимы 128 истребителей F-16, "и эти цифры есть у союзников".

Ранее президент США Джо Байден на церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Киеву 5 стратегических систем ПВО. Глава Белого дома также пообещал Киеву в 2025 году "сотни ракет-перехватчиков" для систем противовоздушной обороны.

