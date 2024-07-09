Небензя заявил, что попавшую в больницу в Киеве ракету выпустили из норвежского ЗРК

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Ракета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, которая попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве, была выпущена из установки, поставленной Украине Норвегией. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, Россия ожидает ответа по этому поводу от властей Норвегии.

"Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для удара по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм Международного гуманитарного права размещалась в жилых кварталах?" – спросил Небензя на заседании СБ ООН.

Информация о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве появилась в СМИ 8 июля. Представители администрации столицы Украины заявили, что в результате атаки токсикологическому отделению был нанесен ущерб.

В Минобороны РФ, в свою очередь, опровергли заявления представителей Киева о якобы намеренном ударе ВС РФ по украинским гражданским объектам. В ведомстве объяснили, что удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по украинским объектам военной промышленности и авиационным базам ВСУ. Также в министерстве подчеркнули, что в здание попала украинская ракета ПВО, запущенная из зенитного ракетного комплекса в черте города.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что попадание западной ракеты ЗРК Nasams в детскую больницу в Киеве является подтвержденным фактом. По ее словам, попытки киевского режима использовать эту трагедию в целях пропаганды подтверждают бесчеловечную сущность Украины.

