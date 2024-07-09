Песков назвал иезуитской и нечистоплотной ситуацию вокруг событий в Киеве

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину назвал иезуитской и нечистоплотной методику киевского режима в связи с событиями, которые недавно произошли в Киеве.

"Это все такие PR-операции, причем PR-операции на крови. Очевидно, что была не должным образом применена антиракета", – заявил он, отреагировав на попадание ракеты в детскую больницу в Киеве.

Официальный представитель Кремля также заявил, что этот инцидент можно назвать трагедией, которая намеренно используется киевским режимом для создания фона, сопровождавшего участие украинского президента Владимира Зеленского в саммите НАТО.

При этом Песков подчеркнул, что российской стороне сложно достучаться до Запада, так как там не хотят слышать правду, которую Москва продолжит рассказывать, в том числе тем странам, где аудитория готова ее услышать.

"Мы видим в газетах и на телеканалах истерику, которая там происходит. Это связано, наверное, с монопольным доминированием там англосаксонских средств массовой информации", – предположил он в интервью, опубликованном в телеграм-канале Зарубина.

Информация о попадании ракет в детскую больницу в Киеве стала появляться в СМИ 8 июля. Представители администрации киевского режима сообщили, что в результате атаки повреждения были зафиксированы у токсикологического отделения медучреждения.

В Минобороны РФ, в свою очередь, опровергли заявления представителей Киева о якобы намеренном ударе ВС РФ по украинским гражданским объектам. В ведомстве объяснили, что удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по украинским объектам военной промышленности и авиационным базам ВСУ. Также в министерстве подчеркнули, что в здание попала украинская ракета ПВО, запущенная из зенитного ракетного комплекса в черте города.

Посол России в США Анатолий Антонов указал на ажиотаж, который США создают вокруг пострадавшей в результате удара больницы "Охматдет" в Киеве. По его словам, это является образцом "оголтелой антироссийской пропаганды". Посол уточнил, что американские обозреватели, которые не разобрались в деталях произошедшего, "цинично используют трагедию против России".

