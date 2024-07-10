США и союзники выделят Украине более 1 млрд долларов на укрепление ПВО

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США и союзники выделяет свыше миллиарда долларов на укрепление системы ПВО Украины. Об этом со ссылкой на совместное письменное заявление лидеров Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины сообщает ТАСС.

Авторы заявления выразили признательность коалиции стран, которые продолжают оказывать военную поддержку Украине и участницам инициативы, "в рамках которой партнеры обязались выделить более 1 миллиарда долларов" на укрепление системы ПВО Украины.

Отмечается, что новые стратегические системы ПВО, которые Украина получит от Запада, включают американские комплексы Patriot и итальянскую SAMP-T. В тактические системы ПВО, которые передадут Киеву в ближайшие месяцы, войдут комплексы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Ранее президент США Джо Байден на церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Киеву 5 стратегических систем ПВО. Глава Белого дома также пообещал Киеву в 2025 году "сотни ракет-перехватчиков" для систем противовоздушной обороны.

