Байден заявил, что Запад передаст Украине еще пять стратегических систем ПВО

Фото: ТАСС/AP/Manuel Balce Ceneta

США и союзники в течение ближайших месяцев поставят Украине 5 стратегических и десятки тактических систем ПВО. Об этом заявил президент США Джо Байден на церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне.

"Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем ПВО. В ближайшие месяцы Соединенные Штаты и наши партнеры предоставят Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Байдена, Киеву в 2025 году также будут предоставлены сотни ракет-перехватчиков для систем ПВО. Он пообещал, что Украина станет приоритетным направлением для поставок систем противовоздушной обороны и она будет получать их раньше, чем кто-либо другой. Кроме того, президент США выразил уверенность, что при полной поддержке НАТО Украина может "остановить Россию".

Ранее сообщалось, что третий зенитно-ракетный комплекс Patriot прибыл на Украину от Германии. Поставка украинской стороне зенитно-ракетного комплекса произошла на фоне объявления США о выделении 2,2 миллиарда долларов на закупку ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot и NASAMS для Киева.