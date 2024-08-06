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06 августа, 07:30

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Новости регионов: улицы Новокузнецка затопило из-за мощных ливней

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Улицы Новокузнецка ушли под воду в результате сильного дождя. Ливневки перестали справляться с потоками воды уже через полчаса. Разгул стихии пришелся на вечерний час пик. Людям пришлось возвращаться с работы практически по пояс в воде.

Между тем в Саратове восьмиклассник, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, устроил погоню на угнанной машине. Он решил покатать друзей на чужом ВАЗ-2110, но поездка на высокой скорости привлекла внимание полицейских. Пытаясь оторваться от них, школьник выполнил несколько опасных маневров, один из которых едва не стал фатальным: машина чуть не влетела в припаркованный грузовик. В итоге автомобиль удалось остановить. Теперь подростку светит до трех лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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