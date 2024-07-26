Уголовное дело возбуждено в отношении таксиста, стрелявшего в мужчину на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В отношении 68-летнего таксиста, стрелявшего в пассажира на севере Москвы, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Об этом рассказали в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По предварительным данным, на травматический пистолет у подозреваемого есть разрешение. В ходе обыска по месту жительства фигуранта также были обнаружены автомат Калашникова, магазин и патроны. По найденному оружию будет проведена экспертиза.

Как сообщили в телеграм-канале столичного главка СК, следствие ходатайствует об аресте обвиняемого. По делу изъяты и осмотрены записи с камер видеонаблюдения.

25 июля на Международном шоссе таксист открыл стрельбу по пассажиру из травматического пистолета. Это произошло после того, как водитель въехал в металлическое ограждение во время ссоры с пассажиром. Пострадавшего 45-летнего мужчину доставили в больницу.

Ранее стрельба произошла на севере Москвы. На Коровинском шоссе между тремя местными жителями случился бытовой конфликт, переросший в потасовку. Двух участников конфликта, находящихся в состоянии опьянения, доставили к правоохранителям.