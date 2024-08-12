"Известия": ФСИН проведет проверку после банкета заключенных в мордовской колонии

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Опасные преступники, среди которых наркодилеры и лидеры этнических группировок, устроили банкет в исправительной колонии (ИК-7), расположенной в Зубово-Полянском районе Мордовии. Об этом сообщает газета "Известия".

Издание опубликовало снимок записи камеры видеонаблюдения, на котором было запечатлено торжество. В помещении находятся около 40 человек, которые сидят за столами с шашлыками, фруктами, пиццей и напитками.

Согласно источнику газеты, торжество прошло 20 июля, таким образом один из криминальных авторитетов, чье имя не называется, отмечал день рождения.

Газета отправила запрос в ФСИН, приложив к нему фотографию, и в ведомстве заинтересовались этой историей.

"В настоящее время в УФСИН России по Республике Мордовия проводится проверка по фактам, представленным в вашем запросе", – сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что осужденные имеют право заказывать и приобретать готовую еду через магазин при учреждении в установленном законом порядке за счет средств, заработанных на производстве либо переведенных на личный счет родственниками.

При этом адвокат Павел Корнияко пояснил изданию, что официально провести подобное торжество нельзя. По его словам, это не предусмотрено правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения, а список продуктов, которые заключенные могут получать со стороны, строго ограничен.

Ранее Второй Западный окружной военный суд постановил отправить криминального авторитета Олега Медведева (известного как Шишкан Раменский) в колонию особого режима на пожизненный срок. Кроме того, инстанция обязала его выплатить штраф в размере пяти миллионов рублей. В свою очередь, 17 подельникам назначили сроки от условного до пожизненного.