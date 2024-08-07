Эксперт Шмелев назвал самые распространенные недочеты в квартирах в новостройках

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При приемке квартиры стоит обратить внимание на состояние окон, стен, дверей, ванны, батарей и розеток, рассказал Москве 24 агент по недвижимости Владимир Шмелев.

Он предупредил, что недостатки встречаются как в помещениях с отделкой, так и без нее.

"Самые распространенные дефекты в квартирах с отделкой – плохо открываются и закрываются окна (то есть это щели). Могут быть трещины, перекос дверей", – отметил эксперт.



Владимир Шмелев агент по недвижимости Ванны порой висят, можно сказать, в воздухе, то есть не укреплены. Должным образом не загерметизированы стыки между ванной и стенами. К распространенным недочетам также относятся неровности стен, неработающие батареи и розетки.

"В квартирах без отделки тоже множество нюансов. Опять же щели в окнах бывают, неровные стены, потолки. Плюс всегда рекомендую сделать замер помещения на соответствие его площади в документах, измерить высоту потолков", – сказал Шмелев.

Кроме того, при приемке квартиры в новостройке эксперт посоветовал всегда обращаться к специалистам. Они сверят все необходимые параметры по чек-листу и дадут заключение – можно ли в таком виде принимать объект или нужно потребовать устранить дефекты и недостатки.

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