В России площадь жилья на человека вырастет до 33 кв метров к 2030 году

К 2030 году жители России должны быть обеспечены жильем, площадь которого составляет не меньше 33 квадратных метров на человека. Такую задачу поставил Владимир Путин в указе о национальных целях развития страны на ближайшее будущее. Сегодня обеспеченность жильем составляет примерно 27 квадратных метров на одного россиянина. Рассказываем подробности.



Комфортная среда

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во вторник, 7 мая, в день своей инаугурации Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на ближайшее будущее. Он охватывает период непосредственно до 2030-го, а также перспективу до 2036 года. Среди целей, обозначенных в документе, например, стоит сохранение населения, укрепление здоровья граждан, повышение их уровня благополучия и поддержка семьи.

Кроме того, одним из направлений, над развитием которого будут работать власти, является комфортная и безопасная среда для жизни. В рамках этой цели через шесть лет обеспеченность россиян жильем на человека должна увеличиться.





из указа "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": <...> обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году.

Вместе с тем президент поручил через шесть лет обновить жилищный фонд не меньше чем на 20% относительно 2019 года. Помимо того, к задачам на ближайшее время относится устойчивое сокращение жилья, непригодного для проживания. Также повышение доступности жилплощади на первичном рынке.

Ранее исполняющий обязанности зампредседателя кабмина Марат Хуснуллин сообщил, что сегодня площадь жилья на одного человека в стране составляет порядка 27 квадратных метров.



"Чтобы людям было удобно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Площадь в 33 и 38 квадратных метров выбрана неслучайно. Эти значения являются оптимальными для одного человека, заявил Москве 24 агент по недвижимости Владимир Шмелев.





Владимир Шмелев агент по недвижимости Я так понимаю, посыл заключается в том, чтобы строить более просторные квартиры. Чтобы людям было удобно в них проживать. Это будет стимулировать и строительную отрасль, создавать комфорт для граждан.

"Считаю эту цель очень положительной... Понятно, что то, в каких условиях живет человек, отражается на его работоспособности и комфорте", – отметил специалист.

Кроме того, увеличение квадратных метров окажет благотворное влияние на демографическую ситуацию в стране, считает Шмелев. "Когда жилищные условия обеспечены, это дает большее желание расширять семью. У каждого будет отдельная комната, приватная территория", – пояснил он.

Эксперт добавил, что на сегодняшний день площадь студий, как правило, составляет не более 30 квадратных метров. Однокомнатной квартиры – в районе 40 квадратных метров, двухкомнатной – от 50, а трехкомнатной – от 70 квадратных метров.

