Собянин: 3 тыс участников студотрядов Москвы будут трудиться в разных регионах

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Каникулы становятся для студентов столичных вузов не только временем для отдыха, но и возможностью узнать что-то новое, попробовать себя в профессии и заработать. Для помощи в этом деле городской проект "Молодежь Москвы" предоставляет ученикам вузов и колледжей столицы возможность вступить в студенческие отряды. Об этом в личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что в 2024 году трудовой семестр участников этих объединений начался в мае и завершится в конца августа. Более 3 тысяч студентов, входящих в московские отряды, применяют свои знания в разных сферах и регионах.

По словам мэра, традиционно одним из самых популярных направлений становится педагогика. Свыше тысячи студентов работают над организацией отдыха для детей. Они трудятся в качестве вожатых, спортивных инструкторов, организаторов смен и кружков в детских лагерях в Подмосковье, Краснодарском крае и Крыму.

Собянин подчеркнул, что занятия есть и для молодых строителей. Они работают на объектах городского, федерального и международного значения. Так, ученики московских колледжей занимаются строительством и ремонтом жилья, студенческих общежитий, объектов Инновационного кластера "Воробьевы горы", МОЭК, "Россетей" и метро Москвы.

К числу самых востребованных специальностей относятся монтажник железобетонных конструкций, штукатур, каменщик, сварщик, сантехник, электромонтажник, а также цифровой инженер производственно-технического отдела.

Московские студенческие отряды ездят на стройку второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, студенты работают на объектах Росатома и месторождениях Газпрома. Многие из них смогли получить уникальный опыт при строительстве атомных электростанций в Турции, Индии, Египте и Бангладешe.

Мэр рассказал, что продолжает расти количество студентов, которые предпочитают работать проводниками. В 2024 году свыше 180 бойцов отрядов обеспечивают комфорт пассажиров поездов дальнего следования.

Другим перспективным направлением стал гостиничный бизнес, который особенно развивается в городах Крыма и Краснодарского края. Студенты работают там в качестве аниматоров, хостес пляжа, спасателей и виноградарей. При этом со второй половины июля им представилась возможность трудиться в Музейном комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе.

Кроме того, участники студенческих медицинских отрядов помогают ухаживать за больными, работают медицинскими сестрами в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, а также трудятся в больницах Челябинска, Новосибирска, Барнаула, Перми и Южно-Сахалинска.

Вместе с тем впервые в 2024 году студенты из Москвы принимают участие в контроле качества лекарств, работают на складах и выходят на смены в сети аптек "36,6" и "Горздрав" в составе Всероссийского студенческого фармацевтического отряда.

Работа нашлась и для бойцов сельскохозяйственного направления. Они трудятся в качестве ветеринаров и зоотехников на животноводческих комплексах, расположенных в Подмосковье, на виноградниках в Крыму и заводах по обработке рыбы на Камчатке и на Сахалине.

Кроме того, в конце июля студенты археологических отрядов выехали на археологические экспедиции. При этом бойцы реставрационных отрядов принимают участие в работах в Муромском Успенском монастыре в Карелии, на берегу Онежского озера.

Возможность поработать представилась также выпускникам школ и студентам колледжей. Они стали участниками трудовых отрядов подростков, которые отвечают за организацию отдыха и оздоровления детей в семейном центре "Клевый" и пришкольных лагерях Москвы. Также они работают в Московской дирекции железнодорожных вокзалов.

Собянин добавил, что с началом нового учебного года бойцы студенческих отрядов вернутся в Москву. Уже осенью им предстоит принять участие в конкурсах на лучший отряд и различных творческих мероприятиях. Также в столице начнется набор новых участников и подготовка к Юбилейному Всероссийскому слету студенческих отрядов, запланированному на конец ноября.

Между тем центр "Профессии будущего" предлагает более 2 тысяч вариантов оплачиваемых стажировок для выпускников колледжей и вузов Москвы. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, сотрудничество с ведущими работодателями города позволяет студентам освоить востребованную профессию и получить гарантированное трудоустройство.