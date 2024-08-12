Шкаплеров: посещение производств открывает молодежи возможности карьерного роста

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Возможность посещать ведущие столичные предприятия, знакомиться с рабочими процессами и видеть будущую траекторию профессионального развития помогает столичной молодежи оценивать свои перспективы в будущем. Об этом Агентству "Москва" рассказал летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров.

"В современном мире, где молодежь хочет знакомиться с профессиями еще во время учебы, посещение компаний и предприятий играет решающую роль. Ведь ничто не заменит личного общения со специалистами и знакомства с инновационными идеями. Это как нельзя лучше стимулирует взгляды учащихся на мир, помогает им становиться более открытыми для всего нового", – сказал Антон Шкаплеров.

Он также отметил, что одним из важных навыков является возможность понять, что такое командная работа и как выстраиваются отношения.

"Посещая предприятия, учащиеся узнают, что дает эффективная командная работа, как мотивация помогает развитию личности, какие способы помогают разрешать конфликты – все, что позволяет добиваться успеха и строить успешную профессиональную карьеру", – добавил Шкаплеров.

Одним из проектов, который выполняет эту задачу, по словам Шкаплерова, является "Открой#Моспром", к которому с начала года присоединились уже около миллиона человек. Более того, к программе одновременно подключаются новые компании-участники и вводятся современные форматы мероприятий.

"В рамках проекта "Открой#Моспром" участники могут увидеть, как изготавливается продукция, узнать историю компаний. Зарегистрироваться на экскурсии, летняя серия которых проходит до 16 августа, можно на сайте otkroimosprom.ru. Следующая начнется 9 сентября. По планам, в этом сезоне пройдет порядка 150 экскурсий и 65 мастер-классов почти на 20 заводах", – рассказал Шкаплеров.

Ранее Шкаплеров отметил, что выстроенная на сегодняшний день система высшего технического образования в Москве позволяет молодым людям не только получить необходимые знания, но и развивать карьерные навыки, заниматься исследованиями, работать над проектами. По его словам, результат выстроенной системы – это более 100 столичных студентов, ставших победителями и призерами конкурсов мэра "Новатор Москвы" и "Лидеры цифровой трансформации" в этом году.

