Космонавт Шкаплеров: система техобразования Москвы позволяет развить карьерные навыки

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Выстроенная на сегодняшний день система высшего технического образования в Москве позволяет молодым людям не только получить необходимые знания, но и развивать карьерные навыки, заниматься исследованиями, работать над проектами, многие из которых становятся частью экономики и промышленности столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщил летчик-космонавт, кандидат технических наук Антон Шкаплеров.

"В выборе будущей профессии современной молодежью движет перспектива дальнейшего трудоустройства, возможность найти интересную работу и решать серьезные задачи. Еще в годы студенчества они видят, какие перспективы открываются перед высококвалифицированными специалистами, могут просчитать свой карьерный рост. В Москве у них также есть возможность попробовать свои силы на разных производствах, вместе с экскурсиями посетить столичные предприятия, чтобы иметь полное представление о будущей работе", – отметил он.

По его словам, результат выстроенной системы – это более 100 столичных студентов, ставших победителями и призерами конкурсов мэра "Новатор Москвы" и "Лидеры цифровой трансформации" в этом году. Не менее важно, по его мнению, и то, что город поддерживает молодые таланты. Так, половина победителей и призеров конкурсов – это студенты высших учебных заведений, среди которых МГТУ имени Баумана, МАИ, МФТИ, МИРЭА, МИСИС и другие.

Среди проектов победителей Шкаплеров отметил "Мобильную водородную зарядку" – альтернативу дизель-генераторам и аккумуляторным источникам энергии, разработку умного помощника по комплексному подбору инвестиционных площадок и сервис поиска и оценки территорий для вовлечения в хозяйственный оборот.

Ранее Шкаплеров отметил, что интерес выпускников 9-х классов, которые решили продолжать образование в колледжах, к ИТ-специальностям обусловлен не только популярностью этого направления среди молодежи, но и столичными программами по созданию благоприятных условий для обучения.

Он напомнил, что в рамках целевой программы было решено добавить дополнительные 10 тысяч бюджетных мест по популярным направлениям.

