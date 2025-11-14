Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зима в России будет холоднее предыдущей, но все равно теплее нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, это наиболее вероятный сценарий.

"Если сравнивать, обычно такое сравнение проводится с предшествующим зимним периодом 2024–2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году", – приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Он также добавил, что ожидается повышенное количество оттепелей. Прогнозируются эпизоды, когда температура будет достигать минус 20 градусов и ниже.

Вероятность такого сценария составляет 65–68%.

В настоящий момент снегом покрыто уже 80% территории России. Снежный покров сформировался в Ненецком автономном округе, на востоке Архангельской области, в Республике Коми и Мурманской области.

В свою очередь, метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в субботу и воскресенье, 15 и 16 ноября, появится неустойчивый временный снежный покров высотой 1–3 сантиметра. В субботу ожидается мокрый снег, а в ночь на следующий день на дорогах возможна гололедица.