"Деньги 24": банки не могут дозвониться до 30% клиентов из-за блокировки звонков

Из-за мер по борьбе со спамом и мошенничеством банки не могут дозвониться примерно до 30% клиентов, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. Банкиры заявили, что система находится на грани банкротства.

Кредитные организации не могут подтвердить операции по телефону. Также стало сложно напоминать клиентам о просроченных платежах. По данным банков, 90% людей после таких звонков сразу оплачивают задолженность, объясняя это забывчивостью.

