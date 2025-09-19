Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 07:30

Общество

Российские банки стали сильно затягивать закрытие счетов клиентам

Российские банки стали сильно затягивать закрытие счетов клиентам

Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры через "Госуслуги"

"Утро": температура в Москве составит 16 градусов днем 19 сентября

Психологи описали типичного покупателя кладовки в Москве за 17 млн рублей

Московскому проекту "Стану мамой" исполнился год

Роскачество выявило проблемы у 17 брендов спортивного протеина

"Новости дня": Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации по гриппу в Москве

"Московский патруль": в России ввели обязательную маркировку пчел

"Миллион вопросов": юрист рассказал о земельных спорах

Самым холодным днем недели в Москве станет 19 сентября

Российские банки стали сильно затягивать закрытие счетов клиентам. Иногда приходится ждать месяцы, а порой процесс может длится до года.

По закону на то, чтобы рассчитаться с клиентом, у кредитной организации есть несколько дней. Однако банки стали блокировать счета под предлогом контроля за подозрительными операциями, и сбережения становятся недоступными на многие месяцы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществофинансывидеоДмитрий НайдаДарья ЕрмаковаИван Пашков