Российские банки стали сильно затягивать закрытие счетов клиентам. Иногда приходится ждать месяцы, а порой процесс может длится до года.

По закону на то, чтобы рассчитаться с клиентом, у кредитной организации есть несколько дней. Однако банки стали блокировать счета под предлогом контроля за подозрительными операциями, и сбережения становятся недоступными на многие месяцы.

