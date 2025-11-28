МВД предупредило россиян о "второй волне" мошенничества через Telegram

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Злоумышленники через анонимные телеграм-каналы повторно обманывают граждан, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Специалисты сообщили, что после столкновения с мошенниками люди ищут способ вернуть деньги, именно в этот момент риск обмана максимален.

В частности, в телеграм-каналах действуют фальшивые юристы без лицензий и офисов, обещающие "вернуть средства" за фиктивные консультации и платные обращения. Также встречаются "хакеры", которые якобы могут "отследить деньги" или "заблокировать карту злоумышленника", а на деле продают пустые услуги.

Существуют и люди, представляющиеся "оперативными следователями" или "решалами", ранее работавшими в call-центрах мошенников. Злоумышленники пользуются эмоциональной уязвимостью жертв и требуют деньги под предлогом помощи.

Правоохранители подчеркивают, что пострадавшие повторно попадаются на уловки "второй волны", пытаясь восстановить контроль над ситуацией. МВД рекомендует после столкновения с мошенниками обращаться только в полицию, банки, прокуратуру и проверенные государственные сервисы или юридические организации.

Вместе с тем в преддверии зимы мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, предлагая "сезонные скидки" на коммунальные услуги. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками социальных служб, и обещают льготу на зимний период. Под предлогом подтверждения личности они выманивают личные данные, что приводит к хищению денег с банковских карт.