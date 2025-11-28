Мошенники начали воровать деньги под видом скидок на услуги ЖКХ

Фото: depositphotos/yekophotostudio

В преддверии зимы мошенники разработали новую схему обмана россиян, которая заключается в оформлении "сезонных скидок" на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил киберэксперт Андрей Бийчук в беседе с РИА Новости.

По его словам, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками социальных служб, и предлагают льготу на зимний период. Под предлогом идентификации личности они выманивают у жертв личные данные, что приводит к краже денег с банковских карт.

Бийчук подчеркнул, что в ходе разговора аферисты также требуют назвать одноразовые пароли из СМС-сообщений.

Ранее мошенники начали вынуждать жертв самостоятельно звонить им. Злоумышленники маскируются под службы доставки, управляющие компании или банки, рассылая письма и СМС с просьбой перезвонить. Поверив в бытовые поводы, граждане сами инициируют звонок.

До этого стало известно об еще одной схеме, в которой преступники применяют фальшивые объявления для кражи аккаунтов в мессенджерах. Они создают фейковые сайты, которые внешне напоминают официальный сайт Telegram. На таких порталах злоумышленники требуют подтверждения номера телефона якобы для предотвращения доступа посторонних лиц к чату, однако при введении кода аферисты получат доступ к аккаунту.