Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 08:20

Безопасность

Мошенники начали воровать деньги под видом скидок на услуги ЖКХ

Фото: depositphotos/yekophotostudio

В преддверии зимы мошенники разработали новую схему обмана россиян, которая заключается в оформлении "сезонных скидок" на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил киберэксперт Андрей Бийчук в беседе с РИА Новости.

По его словам, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками социальных служб, и предлагают льготу на зимний период. Под предлогом идентификации личности они выманивают у жертв личные данные, что приводит к краже денег с банковских карт.

Бийчук подчеркнул, что в ходе разговора аферисты также требуют назвать одноразовые пароли из СМС-сообщений.

Ранее мошенники начали вынуждать жертв самостоятельно звонить им. Злоумышленники маскируются под службы доставки, управляющие компании или банки, рассылая письма и СМС с просьбой перезвонить. Поверив в бытовые поводы, граждане сами инициируют звонок.

До этого стало известно об еще одной схеме, в которой преступники применяют фальшивые объявления для кражи аккаунтов в мессенджерах. Они создают фейковые сайты, которые внешне напоминают официальный сайт Telegram. На таких порталах злоумышленники требуют подтверждения номера телефона якобы для предотвращения доступа посторонних лиц к чату, однако при введении кода аферисты получат доступ к аккаунту.

В России мошенники научились обходить блокировку звонков в мессенджерах

Читайте также


безопасность

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика